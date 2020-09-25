نهاية أسبوع مليئة بالعروض والفعاليات في دبي

تنطلق في دبي فستيفال سيتي مول، الدورة الثانية من مهرجان دبي للمفروشات بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وسيحظى المتسوقون بفرصة للاستفادة من باقة العروض المميزة.

ويسعى مهرجان دبي للمفروشات هذا العام إلى طرح باقات أكبر وأكثر تميزاً من العروض، حيث يحظى المتسوقون عند شرائهم بقيمة 500 درهم من متاجر المفروشات في مركز التسوق بفرصة دخول السحب للحصول على إقامة مجانية لمدة عام في إحدى شقق «مرسى بلازا».

ويمكن للمتسوقين فرش شققهم الجديدة بمفروشات مميزة تحمل توقيع علامة الأثاث السويدية الرائدة إيكيا، إذ تتيح لهم عروض المهرجان فرصة الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 10 آلاف درهم. وتتضاعف فرص الفوز مع زيادة الإنفاق في متاجر المول بما فيها «إيكيا» و«ايس» و«جاشنمال» و«إتش آند إم هوم» و«ذا ماترس ستور» وغيرها.

تخفيضات 70%

كما تطلق إيكيا خلال فترة المهرجان تخفيضات تصل حتى 70% بالتزامن مع إقامة أنشطة ترفيهية يومية ضمن متجرها. ويشارك متجرا «زارا هوم» و«حول الإمارات للمفروشات» في حملة التخفيضات، والتي تتيح للعملاء من أصحاب الذوق الرفيع توفير ما يصل إلى 60%.

وتكتمل الأجواء الاحتفالية والتجارب العصرية مع عودة عرض «تخيّل» الليلة، 24 سبتمبر بعد فترة تجديد دامت 6 أشهر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإبداعات جديدة من عروض النافورة الموسيقية وعروض الإسقاط الضوئي والفعاليات الفريدة في فستيفال باي.

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العرض البصري

وتترافق عودة العرض البصري والحسي الذي حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع فقرات الألعاب النارية عند الساعة 9 مساءً، كما ستتم تأدية نسخة جديدة من أغنية «بيبي شارك» والتي اختارها المتسوقون لتكون الخيار الأول لافتتاح عرض «تخيّل». ويضمن مهرجان دبي للمفروشات الذي يجري بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قضاء جميع أفراد العائلة أوقاتاً ممتعة للغاية مع باقة الفعاليات والعروض والأنشطة المذهلة.

ويشار إلى أن انطلاق الفعالية التي تمتد على ثلاثة أسابيع سيتزامن مع اليوم الافتتاحي لعودة عرض «تخيل» الذي يبدأ الخميس عند الساعة 7 مساءً في فستيفال باي.

اليوم الوطني السعودي

ويشكل اليوم الوطني السعودي مناسبةً للاحتفال في دولة الإمارات، حيث يشارك سكّان دبي أجواء السعادة والبهجة مع مواطني المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الراغبين في الاحتفال بهذه المناسبة اختيار الهدايا التي تناسب أذواقهم والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات والأنشطة المليئة بالمرح في مختلف المتاجر ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الشهيرة في دبي.

تقدم العديد من العلامات التجارية عروضاً ترويجية على عددٍ من أشهر منتجاتها وأكثرها رواجاً بين المتسوقين خلال اليوم الوطني السعودي وما بعده.

تتميز دبي بالتنوع والحيوية، لذا فهناك مجموعة كبيرة من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تقام بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي.