«اقتصادية دبي» تخالف 24 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، الخميس، 684 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقد تم خلال الجولات مخالفة 24 منشأة تجارية، 17 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، و7 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، وشملت المخالفات منشآت عاملة في قطاع التجزئة، مجمعاً استهلاكياً، تجارة عامة، تجارة الإلكترونيات، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة العطور، تجارة قطع غيار المكيفات، وتجارة الأحذية، وقد توزعت المنشآت المخالفة على مواقع: الممزر، السبخة، نايف، محيصنة 4، إلى جانب عدد من المراكز التجارية.

إلى جانب ذلك، قامت فرق التفتيش الميداني بالتنبيه على 5 منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضعها ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 655 منشأة.