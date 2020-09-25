تنسيق خليجي لسياسات الاستيراد والتصدير

عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اجتماعهم التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وبمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقد ناقش الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.

كما استعرضوا آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا (كوفيد19)، ومناقشة نتائج لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواضيع التجارة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.