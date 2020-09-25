شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العبد يوكد معاملة الشركات المدمجة بنفس نظامها لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس على الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات التى أصبحت تضم معها شركتي أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، والمصرية العامة للمبانى، عن أنه سيتم معاملة العاملين فى شركتى أطلس والمصرية بنفس معاملاتهم المالية فى شركاتهم لمدة عام بحيث لا يتأثر أي من العاملين بقرار الدمج سواء في مواعيد الخضور والانصراف أو العمل أو الرواتب أو الأرباح والمزايا الأخرى للعاملين.

أضاف على الصاوى فى أول تصريح بعد قرار الدمج لـ"الخليج 365" أن كل شركة ستظل كما هى رغم تبعيتها لنا فى شركة العبد، لكن سيتم معاملتها كأنها قطاع فى شركتنا، ويتولى هذا القطاع رئيس الشركة الذى سيكون عضوًا بمجلس الادارة فى الشركة الأم، موضحًا أن الغرض هو حماية حقوق العاملين، وعدم تأثر أي شركة ماليًا، خاصة أن هناك تفاوتًا فى الرواتب وبعد عام من الآن سيتم دراسة توحيد الأجور والمزايا والعرض على مجلس اللإدارة .

ووافقت الجمعيات العامة غير العادية على قرارات دمج 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير فى كيان واحد، برئاسة المهندس على الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات، على أن يتولى كل رئيس شركة تم دمجها منصب عضو مجلس ادارة فى شركة العبد، لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وتم دمج شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، والمصرية العام، كما تم دمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.