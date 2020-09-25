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وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم صعود أسهم التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت وول ستريت ارتفاعا بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس، إذ زاد الإقبال على أسهم التكونولوجيا المنكوبة بعد بيانات أظهرت زيادة في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، وهو ما أحيا الثقة في تعافي الاقتصاد حتى رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.31 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 26815.44 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 9.67 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 3246.59 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 39.28 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 10672.27 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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