شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تهبط 1.5% وتغلق أدنى 10 دولارات للبوشل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الخميس رغم التحول في اتجاه الدولار نحو الانخفاض، لكن السلع الزراعية وقعت تحت وطاة الضغوط نتيجة وفرة الحصاد والإنتاج في مناطق وولايات الغرب والوسط في الولايات المتحدة.



وتواجه الصويا والقمح والذرة عمليات بيع من أجل جني الأرباح خلال الأسبوع الجاري للاستفادة من المكاسب التي حققتها في الأونة الأخيرة بدعم من الطلب الصيني.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أكدت في تقريرها تصدير 2.139 مليون طن من الذر 3.195 مليون طن، وهي بيانات تجاوزت توقعات المحللين.

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لكن الوزارة لم تفصح عن صفقات بيع جديدة من الصويا إلى الصين، وذلك بعد أربعة عشر سوما متوالية من المبيعات لبكين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.5% إلى 9.98 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 10.14 دولار وأقل سعر عند 9.97 دولار.