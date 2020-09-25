شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس متخلصة من الخسائر التي تعرضت لها في وقت سابق بالجلسة لتغلق على مكاسب في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويرى محللون أن الفضة سوف تتخذ منحنى صاعدا في الفترة المقبلة بجانب الذهب في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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كانت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم قد كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد خلال الأسبوع الماضي إلى 870 ألف طلب مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 845 ألف طلب من القراءة السابقة عند 866 ألف طلب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 9 سنتات إلى 23.196 دولار للأوقي بعد خسائر في جلسة الأربعاء بنسبة 5.8%، وبلغ المعدن أعلى سعر عند 23.440 دولار وأقل سعر عند 21.810 دولار.