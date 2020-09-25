شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ للجنيه الإسترليني رغم تصريحات "بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اغلب العملات الرئيسية على نحو ملحوظ رغم التصريحات السلبية التي أطلقها رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وكشف "بيلي" عن أنه من المعقول النظر في أن نمط التعافي الذي سجله الاقتصاد البريطاني خلال فصل الصيف لا يمكن أن يستمر بنفس الطريقة.



ونقلت "رويترز" عن "بيلي" قوله إن مفاوضات "بريكست" يجب أن تسفر عن اتفاق أو صفقة مشتركة وعادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث أن ذلك سيكون في صالح الطرفين.

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يأتي ذلك على خلفية استمرار التعثر في المفاوضات حول فترة ما بعد "بريكست" بين لندن وبروكسل والمخاوف من انهيار المفاوضات دون اتفاق.



وأفاد "بيلي" أنه يرحب بشكل كبير بالخطة الجديدة التي أعلنها وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك" لدعم سوق العمل والوظائف في المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2748، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2778 في حين سجل أقل سعر عند 1.2691.