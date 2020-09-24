شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 24-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه. .

إيقاف تداول 38 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 38 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، التعمير والاستشارات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المصرية للمنتجعات السياحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، القاهرة للزيوت والصابون، العامة للصوامع والتخزين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)،.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اودن للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ريكاب للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية للمحابس، الدلتا للسكر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أسيوط الإسلامية الوطينة للتجارة والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 4.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 91.8 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10911 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12581 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 1013 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

الشرقية للدخان

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أعلنت الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومباني، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة توسع في إجمالي الربح بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 5.763 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019، حيث تم دعم الربحية من خلال جهود الشركة للتحكم في التكاليف والتكلفة المستقرة للمواد المباشرة، وانخفضت تكلفة البضائع المباعة للعام المالي 2020/2019 بنسبة 1% على أساس عام كامل، وذلك بسبب انخفاض تكلفة التبغ بمقدار 203 مليون جنيه نتيجة انخفاض أحجام الإنتاج بنحو 504 مليون سيجارة وانخفاض متوسط سعر كيلو تبغ الخام من 60.94 عام 2019/2018 إلى 58.68 عام 2020/2019 بانخفاض قدره 2.26 جنيه للكيلو، حيث بلغت كمية التبغ المستخدمة لعام 2020/2019 نحو 49.158 ألف.

وسجلت الشركة الشرقية، على أساس السنة كاملة صافي ربح قدره 3.794 مليار جنيه مع ارتفاع بنسبة 1.63% على أساس سنوي مدعوم بتحسن هوامش الربح الإجمالي، وانخفاض مصاريف الفوائد حيث قامت الشركة بتحسين تكلفة التمويل، سجلت الشرقية هامش صافي ربح 26.2% للعام المالي 2020/2019.

زهراء المعادي

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، المنعقد أمس الأربعاء، إذ تم اعتماد خطاب بنك الاستثمار العربي، بتعيين ناجي نبيل بانوب إبراهيم في مجلس إدارة الشركة، والموافقة على اسناد عملية إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن وطرق أخرى واستكمال بعض أعمال المرافق بمدينة زهراء المعادي لشركة النيل العامة للطرق والكباري بقيمة إجمالية قدرها 18.2 مليون جنيه، والموافقة على استكمال إجراءات إنشاء شركة مشتركة مع شركة بريميرا للاستثمار العقاري، وذلك لأعمال الصيانة وإدارة مرافق مشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد، وطرح الأمر على الجمعية العامة غير العادية.

كما وافقت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية، اليوم الخميس، على طرح قطعة الأرض (ي) بمساحة 53.7 ألف متر مربع من أراضي الشطر الرابع بمدينة زهراء المعادي على المطورين العقاريين للمشاركة.

العربية لحليج الأقطان

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال شركة النيل الحديثة للأقطان (شركة تابعة ومملوكة لشركة أموال العربية للأقطان) بقيمة 100 مليون جنيه، ودخول الشركة العربية لحليج الأقطان، كمساهم جديد بقيمة 70 مليون جنيه، والتنازل عن الاكتتاب عن باقي قيمة الزيادة لصالح قدامى مساهمي شركة النيل الحديثة للأقطان، وستقوم الشركة العربية لحليج الأقطان بضخ المبلغ عن طريق السيولة النقدية المتوفرة بالشركة.

القاهرة للزيوت

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، عن الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة 10 أضعاف لتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 قرش بدلاً من 5 جنيهات للسهم.

أحداث جوهرية

أعلنت شركات الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، رواد السياحة-رواد، عن عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سهر السهمين بالبورصة.