شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. للطلبة والخريجين.. كيف تستفيد من مبادرات الاتصالات للتدريب والعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح معهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الوطنية لبناء القدرات، إلى تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم من خلال التعليم الجامعي، والتدريب بعد التخرج إلى جانب التدريب المهني المتقدم، ويقدم ”الخليج 365” سؤال وجواب عن مبادرات المعهد.

س - ما هي منح معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب الخريجين؟

ج- هناك عدة برامج لتدريب شباب الخريجين، منها برنامج التدريب الاحترافي "9 أشهر"، وهو برنامجاً شهيراً لتنمية القدرات على الصعيدين الوطني والدولي، ويقدم هذا البرنامج كمنحة دراسية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، لعدد مختار من خريجي الجامعات المصرية، وذلك في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من تخرجهم، بعد اجتياز مجموعة من التقييمات والمقابلات الشخصية.

ويقدم البرنامج لطلابه تدريباً على مستوى عالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 25 تخصصاً مختلفاً في مجالات التكنولوجيا، التي تختلف ما بين أنظمة قواعد البيانات، إلى تطوير الألعاب، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير الويب، والهندسة الميكاترونية، والوسائط المتعددة وتحليلات البيانات الضخمة، وذلك من بين عدة تخصصات تكنولوجية متقدمة أخرى.

ولأن البرنامج يتبنى معايير عالية الجودة، تعتمد العديد من الجامعات الدولية هذا البرنامج باعتباره درجة تمهيدي ماجستير، وتشمل هذه الجامعات جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة، وجامعة لوند في السويد، وجامعة بادربورن في ألمانيا، وجامعة أوريجون للعلوم والصحة في الولايات المتحدة، ومعهد دبلن للتكنولوجيا في إيرلندا، وتتجاوز معدلات التوظيف في هذا البرنامج ما نسبته 80% حتى قبل إتمام المشارك للبرنامج.

س- من يمكنه التقديم لبرنامج التدريب الاحترافي؟ج- يقبل البرنامج سنوياً خريجي الجامعات الجدد (وحتى خمس سنوات من التخرج وفقاً للتخصص المطلوب)، ويتم اختيار المتقدمين من خلال سلسلة من الامتحانات والمقابلات، كما يتم الإعلان عن التخصصات السنوية وشروط القبول المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمعهد.





س- وبالنسبة لطلاب الجامعات، ما هي مبادرات المعهد؟ج- يطلق المعهد منح التنمية البشرية لطلاب الجامعات، وهو برنامج التدريب المكثف للشباب بالجامعات ومراكز معلومات المحافظات، إذ يُعد التدريب المكثف للشباب في المحافظات المصرية المعروف باسم "تدريب المدرب" أحد البرامج الرئيسية للمعهد التي يتم تنفيذها في أكثر من 85 مركزاً حكومياً للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء مصر، ومنذ عام 1994، قام هذا البرنامج بإعداد الكوادر الشبابية من مختلف المحافظات للعمل باعتبارهم مدربين في محافظاتهم، وذلك بهدف زيادة الوعي والمعرفة وتعزيز ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء مصر وضواحيها.

ومنذ عام 2016، قدم برنامج تدريب الشباب برنامج التدريب المكثف Nanodegrees، والذي يمتد لفترة ثلاثة أشهر، ويقدم دورات مكثفة لتطوير المهارات من خلال مراكز تدريب متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات في جميع أنحاء مصر، وكذلك في الجامعات.

وتتضمن برامج التدريب المكثفة Nanodegrees مجموعة متنوعة من البرامج التي يتم تحديثها سنوياً وفقاً لاحتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات، والمهارات المستهدف الارتقاء بها لطلاب الجامعات؛ والاتجاهات الدولية في نقل المعرفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فضلاً عن احتياجات التطوير الوظيفي المتقدمة لمجتمع الأعمال المهني.

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وتشمل برامج التدريب المكثفة Nanodegrees تخصصات مختلفة مثل تصميم وتطوير الويب؛ والتصميم الجرافيك؛ والتسويق الرقمي؛ وبرمجة المصادر المفتوحة؛ وأمن الشبكات، وصيانة الحاسب الآلي (شهادة الـ A+)، هذا بالإضافة إلى غيرها من التخصصات المتقدمة التي تركز على مهارات محددة يتطلبها السوق، بما في ذلك الواقع الافتراضي والمدمج، والتعلم الآلي، والمحاكاة الافتراضية، والأمن، وحوسبة المستخدم النهائي.

من يمكنه التقديم للبرنامج؟ويتم تصميم برامج التدريب المكثفة Nanodegrees، المقدمة إلى مجتمع الأعمال المهنية، وفقاً لاحتياجات الصناعة والأعمال التجارية، وبالشراكة مع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم الإعلان عن التواريخ والتخصصات والتقديم بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لمعهد تكنولوجيا المعلومات.

يقدم البرنامج برامج كاملة لطلاب الجامعات في حرم الجامعات، ووفقاً لتخصص البرنامج، يؤدي الطلاب المتقدمين اختبارات تقييم للانتقاء من بينهم.

يتم الإعلان عن جميع مواعيد البرامج ومتطلبات وشروط القبول بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني لمعهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك من خلال مكاتب الجامعات.





س - وما هي جهود المعهد لتوعية الشباب؟ج- ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات حملات برامج التوعية بمهارات التوظيف بالجامعات المصرية، إذ أن برنامج تطوير التعليم الجامعي بالجامعات المصرية وبرامج التوعية بمهارات التوظيف، ففي عام 2007، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات، برنامج تطوير التعليم الجامعي بالجامعات المصرية لدعم تنمية القدرات في مجال الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد توسع البرنامج ليشمل، إلى جانب عمليات خدمات تعهيد الأعمال، تخصصات جديدة في مجالات التعهيد المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، في كليات الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى إطلاق صناعة الخدمات الاستشارية في المجال الصيدلاني.

وقد كان للبرنامج تأثيراً على مهارات ومعارف أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الجامعات المصرية، كما عمل البرنامج في 16 جامعة محلية في جميع أنحاء مصر.

ولنجاح البرنامج والحضور الفعلي الراسخ وشراكات التعاون الوثيق مع الجامعات المصرية، أنشأ المعهد في أكتوبر 2016 "برنامج التطوير الوظيفي"، حيث يهدف البرنامج إلى إلهام الشباب المصري وتحفيزهم على مزاولة مهنة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهرة في مصر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من الخدمات التي يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في زيادة فرص التوظيف والعمل.

ويقدم البرنامج الخدمات والأنشطة التالية لقاعدة المستفيدين منه:

التمرين المهني والتدريبي والاستشارات: إتاحة فرصة للشباب المصري للاستفادة من جلسات الإرشاد المهني (وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت) مع وجود مهنيين ذوي خبرة معتمدين لتوجيه المشاركين في شأن اتخاذ القرارات المهنية والتدريبية في مجال عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تجميع فرص التدريب المهني: يوفر البرنامج للشباب المصري، من خلال شبكة معهد تكنولوجيا المعلومات من القطاع العام والخاص، العديد من فرص التلمذة في مجال الصناعة لتلقي تدريب عملي في شركات شهيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





س- من يمكنه التقديم للبرنامج؟ج- تقدم حملات برنامج التطوير الوظيفي على مدار العام الدراسي من خلال الجامعات الوطنية في مصر في عدد محتار من الكليات وفقاً لبرنامج التوفيق بين المجالات الأكاديمية والمهنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويرحب بطلاب المرحلة الجامعية في الكليات المستضيفة للبرنامج للمشاركة في الندوات العامة، كما يمكنهم أيضاً التقديم للمشاركة في جلسات المشورة المهنية التي تعقد وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت.