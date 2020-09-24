شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يكشف صرف 27.5 مليار جنيه فى 6 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن دور الصندوق يهدف الى تطوير وتغيير حياة المواطنين ، مشيرا الى أنه تم صرف 27.5 مليار جنيها خلال 6 سنوات منذ الإعلان عن تأسيس الصندوق ، وأن المتوقع ان يصل اجمالى المصروف خلال العام الى 38 مليار جنيها في العشوائيات الغير امنة .

وأوضح صديق في لقاء ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الاعلامى الدكتور مصطفى شردى أن الهدف من الصندوق هو تجهيز مجتمع متكامل من توفير سكن امن وعمل مناسب بالشركة مع العديد من الجهات الحكومية لتحقيق تلك الأهداف ، مشيرا الى أن الاسمرات بها مصانع لانتاج السجاد وصلت للعالمية ، وأيضا حاليا في الاسمرات يوجد 1600 امرأة تعمل .

Advertisements

وأشار صديق الى انه يوجد في المحافظات ال27 عشوائيات ونسعي لرصدها وتطويرها بما يضمن سلامة وامن الساكنين فيها ، مؤكدا ان الدولة حريصة على ان يكون كل المواطنين يعيشون في مأمن وسلامة .