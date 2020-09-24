شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر اقتصادى: العالم مقبل على اقتصاد وعالم مختلف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن العالم لا شك مقبل على اقتصاد وعالم مختلف، مؤكدا أن تشكيل الاقتصاد العالمي كان في حالة مخاض لنظام جديد مع الحرب التكنولوجيا الرابعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الاقتصاد العالمي بدأ مع سقوط الاتحاد السوفيتي منذ 30 عاما.

وأضاف شريف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن كل شيء لا يدوم، موضحاً أن العالم كان في حالة محاط تكنولوجي اقتصادي سياسي، منوها بأن جميع ما فعلته كورونا هو ولادة قيصرية لنظام كان تحت التشكيل لكنها عجلت من ظهوره.

وأكد أن فيروس كورونا لها تأثيراته، لأنها لم تنتهي بعد، ولا نعلم موعد انتهائها حتى الآن، ف إذا استمر هذا الوباء خلال 2021 معناه أنه ممكن ندخل على ركود اقتصادي، بجانب الديون العالمية، من الممكن أن تدخلنا في أزمة اقتصادية عالمية.

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وفى سياق متصل، قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن معظم القطاعات في مصر بدأت تعود لنشاطها السابق منذ شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أنه من ضمن الاحصائيات وجدوا التوريد الخاص بمستلزمات طبية كان 80% منه من الصين، واكتشف مدى القوى التكنولوجية للصين خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الصين ظهرت من خلال فيروس كورونا مدى قدرتها على التحكم في مواجهة الفيروس، وحرب الإمداد والتموين، وظهرت أمامنا الحروب التجارية والاقتصادية بحقيقتها، وأشار إلى أن فيروس كورونا سوف يتسبب في عودة رأسمالية الدولة في كثير من الدول، كما سيؤدى إلى تقوية منظومة الصحة في العالم.