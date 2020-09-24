شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يؤكد انتهاء أكثر من 18 ألف وحدة سكنية فى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن دور الصندوق تطوير العشوائيات بالمدن والحضر، موضحا أن القرى تخص جهات الأخرى بميزانيات أخرى بعيدة عن ميزانية الصندوق .

وأضاف صديق في لقاء ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الاعلامى الدكتور مصطفى شردى، أن البعض يعتقد أن الصندوق عندما يتوجه إلى عمل مشروع البعض يتشكك بأن الهدف هو الاستثمار ولكن الحقيقة غير ذلك لأن اغلب المشروعات وخاصة ما تم في دمياط و بورسعيد .

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وأشار صديق أن عدد الوحدات التي تم تنفيذها في مشروع الأسمرات 18300 وحدة سكنية تم تسليمها للمستحقين، مضيفا أن اجمالى الوحدات التي تم وضعها في الخطة هو انشاء 240 الف وحدة سكنية، وشدد على أن آى مخالفة من البساكنين لبنود التعاقد سواء بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير النشاط سيتم سحب الوحدات .