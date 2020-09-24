شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يؤكد أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة انتعشت فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت فى يوليو إلى 172 مليار جنيه مصرى (10.9 مليار دولار) من 122.4 مليار فى نهاية يونيو.

وبحسب أرقام البنك المركزي، ازدادت الحيازات تراجعا فى الشهرين التاليين لتبلغ مستوى منخفضا عند 111.5 مليار جنيه فى نهاية مايو مقارنة مع 310.65 مليار فى نهاية فبراير.