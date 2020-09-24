شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للمرة الأولى في أربع جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليحقق المعدن النفيس أول مكاسب في أربع جلسات.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد ارتفع في الأسبوع الماضي إلى 870 ألف طلب مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 845 ألف طلب من القراءة السابقة عند 866 ألف طلب.

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من ناجية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.



وصدرت تصريحات متضاربة من أعضاء الاحتياطي الاتحادي، فمنهم من أفاد بأن تداعيات "كورونا" تجعل الاقتصاد الأمريكي في حال أسوأ مما يظهر في البيانات، بينما يرى آخرون أن الاقتصاد سوف يتعافى من الجائحة بنهاية العام الجاري.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.50 دولار إلى 1876.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1880.90 دولار وأقل سعر عند 1851 دولارا.