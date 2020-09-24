شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه والخام الأمريكي أعلى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وتعافي الطلب.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة بالأمس تراجع مخزونات الخام في أمريكا بحوالي 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي لكن دون توقعات بانخفاض يصل إلى 2.5 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، شهدت مخزونات البنزين مزيدا من السحب حيث انخفضت بحوالي 7.7 مليون برميل في نفس الفترة.

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وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض الإنتاج الأمريكي من الخام بمائتي ألف برميل في الأسبوع الماضي مسجلا 10.7 مليون برميل.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 41.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42 دولارا وأقل سعر عند 41.2 دولار.