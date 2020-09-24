شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع قليلاً بعد استيعاب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف، وذلك بعد استيعاب تصريحات وبيان البنك المركزي بالأمس.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن الميزان التجاري في نيوزلندا سجل عجزا بحوالي 353 مليار دولار نيوزلندي خلال أغسطس/آب الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 350 مليار دولار مقارنة بعجز ناهز 447 مليار دولار في يوليو/تموز.

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وكان البنك المركزي النيوزلندي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، لكن بيانا صادرا عن البنك ألمح إلى رغبة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لمزيد من الخفض ربما إلى نطاق سالب.



كما ذكر البيان أيضا بأن البنك المركزي يعتزم زيادة حجم برنامج مشترياته من الأصول لدعم الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6554، وسجل أعلى سعر عند 0.6563 وأقل سعر عند 0.6511.