شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية قوية ليتجه نحو مستوى 40.54، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستعادة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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