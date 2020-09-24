شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية الآن بعد الارتكاز على دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يتجه لاختبار مستوى 1.1720 قبل العودة للانخفاض من جديد.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1.1720، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.1540.
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