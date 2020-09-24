شكرا لقرائتكم خبر 6500 وحدة سكنية تحت الإنشاء في ضاحية السديم تستوعب 33 ألف نسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفر ضاحية السديم، إحدى الضواحي الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان والواقعة في محافظة خميس مشيط، آلاف الوحدات السكنية المتنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن بيئة عصرية مكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية تحقق متطلبات جودة الحياة وبالقرب من المرافق الحيوية.

وتمتد الضاحية على مساحة تتجاوز 4.98 ملايين م2 في الجزء الشمالي من المحافظة، وتضم أكثر من 6500 وحدة سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس تستوعب أكثر من 33 ألف نسمة، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

وأوضح «سكني» أن الحجوزات للوحدات المتاحة حاليا ضمن مشاريع الضاحية مستمرة عبر تطبيق وموقع سكني الالكتروني ضمن إجراءات سهلة تختصر الوقت والجهد، مع إتاحة اختيار الوحدات السكنية بعد معاينة موقعها، بالإضافة إلى الاستفادة من الحلول التمويلية وغيرها من الخدمات الالكترونية بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030.

Advertisements

وتتميز «السديم» بموقعها الاستراتيجي على بعد 30 دقيقة عن مطار أبها الدولي، ونحو 35 دقيقة عن جامعة الملك خالد، و15 دقيقة عن طريق الملك سلمان، وحوالي 14 دقيقة عن طريق الملك فهد، علاوة على كونها مجتمعا سكنيا حضاريا مكتمل المرافق الأساسية من منشآت صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية وحدائق خضراء وشوارع واسعة ومسارات رياضية.

وتشمل الضاحية مشروعي «واحة الخميس» و»تلال الخميس» اللذين يتميزان بتكامل البنية التحتية من إمدادات للمياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، إلى جانب توافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وتجارية وغيرها.

يذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجا رائدا للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المعتمدين في القطاع الخاص.