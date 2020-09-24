شكرا لقرائتكم خبر 107 آلاف مكالمة تلقاها مركز اتصال الزكاة والدخل في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استقبال مركز الاتصال الموحد لخدمة عملاء الهيئة 107,292 مكالمة هاتفية خلال أغسطس الماضي، في حين بلغ متوسط مدة المكالمة الواحدة نحو 4 دقائق.

وذكرت الهيئة أن القنوات التواصلية الأخرى شهدت نشاطا موازيا في دعم المكلفين، إذ استقبل حساب «الزكاة والدخل» على تويتر 32,996 رسالة، فيما بلغ عدد المحادثات الفورية على موقع الهيئة 22,190 محادثة، بمعدل سرعة رد قياسية لا تتجاوز 20 ثانية، وبمعدل 7:49 دقائق للمحادثة الواحدة.

وفي الشهر الماضي قدم مكلفو الهيئة إقرارات زكوية وضريبية بلغت 58,394 إقرارا، في حين واصلت الهيئة زياراتها التفتيشية للأسواق المحلية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من امتثال المكلفين لأنظمة الزكاة والدخل، حيث بلغ عدد تلك الزيارات 14,449، شملت محال البيع بالتجزئة والمطاعم والتبغ ومشتقاته.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 3,459 مخالفة ضريبية، تمثل معظمها في عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

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وقد تمكنت الهيئة من ضبط جزء من تلك المخالفات على إثر بلاغات المستهلكين الواردة لها من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة، إذ بلغ إجمالي البلاغات الواردة 4,923، منها 3,073 بلاغا تمت مباشرته، و320 يجري العمل عليها، فيما كان 1,530 منها خارج الاختصاص.

وشهد أغسطس الماضي إحراز الهيئة العامة للزكاة والدخل شهادة التميز المؤسسي «ملتزمون بالتميز» من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، لتكون الهيئة بذلك المنظمة الحكومية الأولى في المملكة التي تحصد هذه الشهادة في 2020.

وعلى صعيد الجهود التواصلية التي تبذلها الهيئة لتعزيز استفادة المكلفين من خدمات الزكاة والدخل، عقدت ورش عمل لتعريف المستفيدين بآلية حساب زكاة الأنشطة التمويلية، للتعريف بمبادرة الإفصاح والإعفاء من الغرامات، قدمت إلى كبار المكلفين باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أقيمت «ساعة توعية» بواسطة تقنية البث الافتراضي المباشر، للإجابة على استفسارات عملاء الهيئة بشأن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وخدمة العقود، وتمديد 4 من مبادرات تحفيز الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر الحالي.