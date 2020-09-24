الطاقة والعلوم والتقنية تتعاونان لإنشاء مركز أبحاث تقنيات تخزين واستخدام الكربون

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وتستهدف المذكرة التي وقعها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، العمل على تعظيم المحتوى المحلي في هذا المجال، وتوفير البيئة البحثية لمعالجة انبعاثات الكربون وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتطوير إمكانات البحث والتطوير الوطنية بالتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة من خلال نقل التقنية وتسويقها، وتعزيز الريادة العالمية في مجال تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون.
وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على وضع إطار عام لتشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات أبحاث احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، وتوحيد الجهود على المستوى المحلي بين الجهات البحثية وإشراك القطاع الخاص، والتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة في هذه التقنيات، والتركيز على أولويات المملكة بما يسهم في تنويع مصادر اقتصادها.
وتشمل المذكرة تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم الاستشارات الفنية بين الطرفين، والبحث والتطوير في مجالات أبحاث تقنيات احتجاز الكربون لحصر وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي، وكذلك احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من المصادر الثابتة لانبعاث الكربون كمحطات توليد الطاقة ومصانع الاسمنت، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين باستخدام تقنية الاحتراق بالأكسجين، وتطوير أنظمة تحويل كهروضوئية لثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.
ومن بين مستهدفات المذكرة تطوير تقنيات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون مع المواد البوليميرية والرماد المتطاير في المكامن النفطية، وتطوير محفزات كيميائية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى مواد بولي كربونات عالية الأداء، بالإضافة إلى عمل دراسات ميدانية للطبقات الجيولوجية المناسبة لتخزين الكربون، وتطوير نظم وتقنيات مراقبة التغيرات السطحية باستخدام تقنية التداخل الراداري لرصد ومراقبة تحرك غاز ثاني أكسيد الكربون بعد حقنه وتخزينه في الطبقات الجيولوجية للأرض.
ماذا تتضمن المذكرة؟
- تشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات أبحاث احتجاز وتخزين واستخدام الكربون.
- توحيد الجهود على المستوى المحلي بين الجهات البحثية وإشراك القطاع الخاص.
- التعاون مع المراكز العالمية المتقدمة في هذه التقنيات.
- التركيز على أولويات المملكة بما يسهم في تنويع مصادر اقتصادها.
- تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة.
- تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم الاستشارات الفنية بين الطرفين.
- تطوير أنظمة تحويل كهروضوئية لثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.
- تطوير تقنيات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون مع المواد البوليميرية والرماد المتطاير في المكامن النفطية.
- تطوير محفزات كيميائية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى مواد بولي كربونات عالية الأداء.
- عمل دراسات ميدانية للطبقات الجيولوجية المناسبة لتخزين الكربون.
- تطوير نظم وتقنيات مراقبة التغيرات السطحية باستخدام تقنية التداخل الراداري.
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