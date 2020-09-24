فولكس فاجن تطرح سيارة كهربائية بنظام التأجير مع خدمة الشحن المجاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن أول سيارة كهربائية لها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس. يو. في) في الولايات المتحدة، وهي السيارة آي. دي.4 .

وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، تعرض الشركة لعملائها في الولايات المتحدة خيار تأجير السيارة آي. دي.4 مقابل 379 دولارا شهريا، مع خدمة الشحن المجاني للبطاريات. في الوقت نفسه يبدأ سعر هذه السيارة من 25 ألف دولار، ويصل إلى 39,995 دولارا.

ويراهن سكوت كيوه، رئيس فولكس فاجن أمريكا، على هذه السيارة التي تعمل بالبطارية لتكرر في قطاع السيارات الكهربائية النجاح الذي حققته السيارة الصغيرة بيتل عندما وصلت إلى السوق الأمريكية قبل عقود، سواء من حيث السعر أو الحداثة.

وقال كيوه إن حجم السيارة آي. دي. 4 يماثل السيارة تيجوان من فئة إس. يو. في، لكن سلاسة قيادتها تشبه السيارة المدمجة جولف جي. تي. آي.

وتقول فولكس فاجن أن خيار تأجير السيارة الجديدة سيكون متاحا لعملاء المجموعة من ذوي السجل الائتماني الجيد. ويدفع العميل 379 دولارا شهريا لمدة 36 شهرا، بحيث يمكنه السير لمسافة 10 آلاف ميل سنويا. كما سيدفع العميل 3579 دولارا عند توقيع عقد الإيجار دون حساب الضرائب ورسوم الترخيص والكماليات التي قد يطلبها ورسوم الموزع.