شكرا لقرائتكم خبر بن داود تؤجل طرح أسهمها للاكتتاب لإصدار نشرة تكميلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت شركة بن داود القابضة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، مبينة أن تطورا جوهريا يتطلب الإفصاح في نشرة تكميلية سيؤخر الطرح المزمع في 27 سبتمبر الحالي.

وأوضحت أن نشرة الإصدار التكميلية ستحتوي على معلومات إضافية تتعلق من بين أمور أخرى ببناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفترة اكتتاب الأفراد، مشيرة إلى أنه نظرا للعطلة الرسمية في السعودية هذا الأسبوع فإنها تتوقع أن يتم الإعلان عن أي تطورات أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة إنها ستصدر نشرة اكتتاب إضافية، تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر وحجم الطرح، وسيتم عرضها على هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، وهو ما يعني تأجيل الاكتتاب الذي كان مقررا في السابع والعشرين من سبتمبر الحالي.

وتعتزم مجموعة بن داود طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، ويتراوح النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالا للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

Advertisements

وبحسب بيان للشركة، فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.

وفي 13 سبتمبر الحالي أعلنت الشركة عن النطاق السعري للاكتتاب العام وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وفي 30 يونيو الماضي أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على طلب شركة بن داود القابضة طرح 22,860,000 سهما للاكتتاب العام تمثل %20 من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.