41 مليار دولار حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية 41 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد العربي للتأمين.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، شكيب أبوزيد، «إنه وفقا لأحدث الإحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية 10 مرات، ليبلغ 41 مليار دولار».

وأضاف أن 20% منها أقساط تأمين على الحياة، و80% موزعة على باقي أنواع التأمين، والتي تتضمن التأمين الطبي الذي تختلف نسبته من دولة لأخرى.

وأشار خلال المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذي سيقام في الفترة 11 و12 أكتوبر المقبل تحت عنوان «صناعة التأمين الطبي بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج»، إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إلا أن نسبته ضئيلة من مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

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ونوه أبوزيد بأن هناك إشكالية تواجه إحصاءات التأمين في الوطن العربي، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تعاني اضطرابات في سوريا والعراق واليمن، وهناك دول حدثت فيها تغييرات في سعر صرف العملة أمام الدولار، كالسودان وتونس ومصر.

وقال إن بعض الدول كالسعودية طبقت التأمين الطبي نتيجة لارتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين.

وأكد أن الاتحاد يسعى لمساعدة شركات الوساطة في المنطقة العربية والارتقاء بمنظومة التأمين، لافتا الانتباه إلى أنه سيصدر دليل لشركات التأمين العربية خلال الفترة المقبلة.