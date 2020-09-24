شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه.

إيقاف تداول 38 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 38 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، التعمير والاستشارات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المصرية للمنتجعات السياحية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، القاهرة للزيوت والصابون، العامة للصوامع والتخزين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)،.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اودن للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ريكاب للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية للمحابس، الدلتا للسكر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، أسيوط الإسلامية الوطينة للتجارة والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 4.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 91.8 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10911 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12581 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 1013 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 16.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.83%.

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- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 30.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.34%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 21.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 16.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 58.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.77%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.23%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.936 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.