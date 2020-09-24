شكرا لقرائتكم خبر 817 % نمو قطاع التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم الدعم الحكومي لقطاع التجارة في تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وتمكين المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي زيادة نوعية في سجلات القطاعات النوعية، والسجلات المملوكة للشباب (ذكورا، وإناثا) للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، والسجلات النسائية، وسجلات المستثمرين الأجانب.

وشهد قطاع التجارة الالكترونية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، مسجلا زيادة بنسبة 817 % خلال عام 2020، حيث بلغ عدد السجلات 16،286 سجلا، مقارنة مع عام 2015 الذي بلغ فيه عدد السجلات 1775 سجلا .

وسجل قطاع الترفيه نموا بنسبة 625 % خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32،320 سجلا، بالمقارنة مع 4،461 سجلا عام 2015.

ونما قطاع الصناعة بنسبة 295 % خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28،532 سجلا، بالمقارنة مع 7،172 سجلا في عام 2015.

كما سجلت السجلات المملوكة للشباب (ذكورا، وإناثا)، زيادة بنسبة 556 % خلال عام 2020 ليبلغ عدد السجلات 210،093 سجلا، بالمقارنة مع 32،075 سجلا في عام 2015.

ونمت السجلات النسائية بنسبة 115% خلال عام 2020، لتبلغ 372،674 سجلا، مقارنة مع 173،074 سجلا خلال عام 2015.

وحققت سجلات المستثمرين الأجانب نموا بنسبة 78 % خلال عام 2020، ليبلغ عدد سجلات المستثمرين الأجانب 25،238 سجلا، مقارنة مع 14،154 سجلا خلال عام 2015.

قطاع التجارة الالكترونية:

2020 عدد السجلات 16,286سجلا

2015 عدد السجلات 1775سجلا

نسبة الزيادة 817%

قطاع الترفيه:

2020 عدد السجلات 32,320 سجلا

2015 عدد السجلات 4,461 سجلا

نسبة الزيادة 625%

قطاع الصناعة:

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2020 عدد السجلات 28,532 سجلا

2015 عدد السجلات 7,172 سجلا

نسبة الزيادة 295%

السجلات المملوكة للشباب:

2020 عدد السجلات 210,093 سجلا

2015 عدد السجلات 32,075 سجلا

نسبة الزيادة 556%

السجلات المملوكة للسيدات:

2020 عدد السجلات 372,674 سجلا

2015 عدد السجلات 173,074 سجلا

نسبة الزيادة 115%

سجلات المستثمرين الأجانب:

2020 عدد السجلات 25,238 سجلا

2015 عدد السجلات 14,154 سجلا

نسبة الزيادة 78%