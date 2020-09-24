14 مبادرة لحماية المستهلك وتعزيز البيئة التجارية والقضاء على التستر

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وفي هذا الإطار أنشئت غرفة عمليات حماية المستهلك، لتوحيد جهود كل الجهات ذات العلاقة، كما أطلقت الوزارة مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الالكتروني، وإطلاق برنامج خدمات ما بعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت الوزارة البرنامج الالكتروني لرصد أسعار السلع التموينية، والذي يشمل أكثر من 217 سلعة تموينية.
وحرصا منها على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهما في العملية التجارية، أطلق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك، ودليل التاجر.
وفي مجال التجارة الالكترونية استحدثت الوزارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الالكترونية، كما أطلقت الوزارة منصة معروف للمتاجر الالكترونية التي توفر الموثوقية للتاجر والمستهلك، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.
14 مبادرة
01 إنشاء غرفة عمليات حماية المستهلك
02 توحيد جهود كل الجهات ذات العلاقة بالمستهلك
03 إطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الالكتروني
04 إطلاق برنامج خدمات ما بعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص
05 مرصد الكتروني لأسعار 217 سلعة تموينية
06 إطلاق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك ودليل التاجر
07 استحداث إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الالكترونية
08 إطلاق منصة معروف للمتاجر الالكترونية
09 عمل الجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري تحت منظومة موحدة
10 صدور نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن عقوبات رادعة
11 صدور نظام الامتياز التجاري
12 إلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الالكتروني
13 تحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات ينتشر فيها التستر
14 إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر
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