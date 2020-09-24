14 مبادرة لحماية المستهلك وتعزيز البيئة التجارية والقضاء على التستر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت منظومة وزارة التجارة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة التجارية، وحفظ حقوق أطراف العملية التجارية، وذلك سعيا منها لبناء بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تحقق للمستهلك الضمان بالحماية من الغش والخداع والتضليل، وتمنح التاجر تنافسية عالية، وتقضي على كل الممارسات الضارة بالعملية التجارية.

وفي هذا الإطار أنشئت غرفة عمليات حماية المستهلك، لتوحيد جهود كل الجهات ذات العلاقة، كما أطلقت الوزارة مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الالكتروني، وإطلاق برنامج خدمات ما بعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأطلقت الوزارة البرنامج الالكتروني لرصد أسعار السلع التموينية، والذي يشمل أكثر من 217 سلعة تموينية.

وحرصا منها على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهما في العملية التجارية، أطلق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك، ودليل التاجر.

وفي مجال التجارة الالكترونية استحدثت الوزارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الالكترونية، كما أطلقت الوزارة منصة معروف للمتاجر الالكترونية التي توفر الموثوقية للتاجر والمستهلك، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.

14 مبادرة

01 إنشاء غرفة عمليات حماية المستهلك

02 توحيد جهود كل الجهات ذات العلاقة بالمستهلك

03 إطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الالكتروني

04 إطلاق برنامج خدمات ما بعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص

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05 مرصد الكتروني لأسعار 217 سلعة تموينية

06 إطلاق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك ودليل التاجر

07 استحداث إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الالكترونية

08 إطلاق منصة معروف للمتاجر الالكترونية

09 عمل الجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري تحت منظومة موحدة

10 صدور نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن عقوبات رادعة

11 صدور نظام الامتياز التجاري

12 إلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الالكتروني

13 تحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات ينتشر فيها التستر

14 إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر