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ومن بين أبرز 8 إصلاحات ساهمت في تحفيز البيئة التجارية وتمكين القطاع الخاص، تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في المنطقة نفسها.
وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيا، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونيا، كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونيا من خلال خدمة رمزك التجاري (QR Code).
كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيا، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني.
وحرصا منها على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات، أطلقت الوزارة التصويت الإلكتروني (عن بعد) لانتخابات الغرف التجارية والصناعية، ما كان له أثر كبير في زيادة أعداد المصوتين.
8 إصلاحات:
01 تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة
02 إلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه
في المنطقة نفسها
03 إتاحة خدمة توثيق العقود الكترونيا
04 إطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء الكترونيا
05 التعرف على بيانات المنشأة التجارية الكترونيا عبر (QR Code)
06 الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية الكترونيا
07 إتاحة بيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال مجانا
08 التصويت الالكتروني (عن بعد) لانتخابات الغرف التجارية والصناعية
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