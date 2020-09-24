شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت الصناعة المصرية بأزمة كورونا على المستوى المحلى والتصدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أمين الحوت الصناعة رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة الوطنية هى قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد المصري، و تحملت كثيرا من الضغوطات سواء خلال مرحلة الاصلاح الاقتصادي أو أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المعاناة لم تؤثر فقط على المستوي المحلي ولكن ايضا على مستوي التصدير والنتيجة تضائل معدلات التصدير فى مقابل الامكانيات الانتاجية الهائلة للمصانع المصرية .

وطالب خلال لقاء وزيرة الصناعة الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل مجموعة عمل من أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية ومن الوزارة لاعداد ورقة عمل نسرد فيها بشكل محدد اهم التحديات والحلول المقترحة لتعزيز تنافسية الصناعة وتعزيز فرص التصدير.

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وأكد، أن الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة فى السوق المحلي والتصدير باجراءات سهلة وبسيطة، ولكنها تحتاج للتدخل وبسرعة، وأعتقد أن أهم التحديات امام الصناعة تتلخص فى ارتفاع تكاليف الانتاج ، نتيجة الاعباء الضريبية والبيروقراطية فى بعض الاجهزة التابعة ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية، وكلها امور تنظيمية وتعد الاجراءات البيروقراطية اكبر مشاكلها.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقضية توفير الاراضى الصناعية وترفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل تمثل النسبة الاكبر من مشاكل المنتجين مع هيئة التنمية الصناعية ، مشيرا إلى عوائق عدة نتيجة الإجراءات والاثار السلبية المرتبطة بصعوبة الحصول على السجل الصناعي.