الجهة المالكة لناقلة النفط نيو دايموند ستدفع 1.8 مليون دولار لسريلانكا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مُلاك ناقلة النفط العملاقة نيو دايموند، التي نشبت فيها النيران وعلى متنها شحنة تبلغ مليوني برميل من النفط، على دفع 340 مليون روبية (1.84 مليون دولار) لسريلانكا مقابل المساعدة التي قدمتها لإخماد النيران وتجنب كارثة.

وقالت نيشارا جيراتني مسؤولة التنسيق في مكتب الادعاء العام في سريلانكا إن المطالبة الأولية هي مقابل خدمات قدمتها البحرية والقوات الجوية وسلطات الموانئ وهيئة حماية البيئة البحرية بعد نشوب الحريق في الثالث من سبتمبر وحتى 15 من ذات الشهر.

وقالت دارشاني لاهاندبورا رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية إن جهة التأمين على الناقلة، شركة وست أوف إنجلاند للتأمين البحري، ستدفع المبلغ.

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وكانت نيو دايموند محملة بنفط كويتي ومستأجرة من قبل شركة النفط الهندية (إنديان أويل كورب) وتقع حاليا على بعد نحو 122 كيلومترا عن الساحل الشرقي لسريلانكا.

وتظهر بيانات ريفينيتيف أن الجهة المالكة المسجلة للناقلة، التي عمرها 20 عاما، هي شركة بورتو إمبوريوس للشحن ومقرها اليونان بينما ترفع الناقلة علم بنما.

وقالت لاهاندبورا إن المطالبة المؤقتة بتلك المبالغ لا تشمل الأضرار التي تسبب فيها تسرب وقود السفينة للحياة البحرية. ولم يحدث تسرب من الشحنة التي كانت تحملها الناقلة.