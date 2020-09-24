شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعى: قانون البنوك الجديد يحقق نقلة للقطاع المصرفى والاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بمناسبة مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أن إقرار هذا القانون يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف علاء فاروق أن القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى خاصة في مجال الشمول المالى، ولدينا ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطنى.