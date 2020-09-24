القابضة للتشييد تكلف نشأت مرسى برئاسة شركة مصر للأسمنت المسلح بعد الدمج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعيات العمومية غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، على دمج شركات القاهرة العامة للمقاولات، ورولان للمقاولات، وشركة مصر للأسمنت المسلح فى كيان واحد تحت مسمى شركة مصر للأسمنت المسلح .
كما وافقت الجمعيات على تعيين المهندس نشأت مرسى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة الجديدة مع تعيين رئيسى الشركتين المدمجتين بمجلس الإدارة .
وفى أول تصريح له لـ"الخليج 365"، قال المهندس نشأت مرسى، إن عملية الدمج راعت الحفاظ على مكتسبات العاملين فى كل شركة، بحيث لا يتأثر راتب أو حوافز العاملين بعد عملية الدمج فى الشركة، لافتا أن الشركة ستعتمد نظام جديد للأجور والحوافز، سيتم تعميمه فور صدوره من وزارة قطاع الأعمال العام الفترة المقبلة.
أوضح إننا نسعى من خلال دعم المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، على الارتقاء بالشركات وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير الفترة المقبلة .
جدير بالذكر أن المهندس نشأت مرسى كان يتولى رئاسة شركة القاهرة للمقاولات والاستثمار العقارى.
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