شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الراحل محمد فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات الآلاف من العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون، وأصدقاء ومحبى الراحل محمد فريد خميس، صلاة الجنازة عليه بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، كما شارك وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، على المصيلحى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعددا كبيرا من رجال الأعمال أعضاء اتحاد المستثمرين، وهم الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة حفيلة، على حمزة، محمود الشندويلى، عبد الله الغزالى، بهاء العادلى، على السقطى، محى حافظ، كما تواجد من رجال الأعمال كريم هلال، عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى بدر، .

وبعد صلاة الجنازة، هرع عشرات من العمال وراء السيارة التى حملت الجثمان، مرددين "لا إله إلا الله"، ثم انتقل لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي.

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ووصل جثمان الراحل محمد فريد خميس مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة 4 عصرًا، على أن يتم نقله للصلاة عليه أمام مسجد النساجون بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان فى تمام الساعة 5 مساءً، يعقبها أعمال دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكي.

وعلقت لافتات ضخمة على مصنع النساجون انترناشيونال، تحمل صورة المؤسس الراحل فريد خميس، كما تواجدت عدد كبير من أتوبيسات وسيارات مصانع النساجون، وأكاديمية الشروق والجامعة البريطانية، المملوكة ل "خميس"، ووضعت لافتات تنعيه خلف السيارات، فيما أذاع مسجد النساجون قرآن كريم بسرادق عزاء ضخم، وسط تواجد أمنى مكثف لتنظيم وتأمين دخول المشيعين.