شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 24 – 9 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم وكان من أهمها الإعلان عن عودة حفلات الصوت والضوء بالأهرامات

وزير المالية: زيادة المتحصلات الحكومية الإلكترونية 223% خلال عام

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض محمد معيط ،وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها فى مايو 2019، موجهًا بالاستمرار فى جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.

قال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية.

جدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل.

وزيرا النقل والتخطيط يجتمعان لمتابعة تنفيذ توطين صناعة وحدات السكك الحديد

الدكتور هالة السعيد

اجتمع ألفريق كامل الوزير- وزير النقل مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور المهندس يحيى ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين للمرة الثانية خلال اسبوع لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد.

وتناقش الجانبان فى خطوات تأسيس الشركة التى ستنشئ وتدير المصنع وهى الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعأون مع الشركات العالمية المتخصصة بالاضافة إلى مناقشة الجدول الزمنى المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع والتى تشمل( بدء أعمال تجهز الموقع – الأعمال المدنية- التعاقدات مع مورد التكنولوجيا -خطوات تصنيع المعدات وتركيب معدات التصنيع -بدء الإنتاج التجريبي).

"التخطيط" تكرم طلاب إيناكتس إيجيبت ألفائز بالمركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بديوان عام الوزارة، طلاب فريق إيناكتس بجامعة الأزهر ألفائز بالمركز الأول فى المسابقة العالمية فى ريادة الأعمال ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، حيث قامت بتكريم أعضاء ألفريق تقديرًا لهم على تفوقهم وفوزهم بلقب بطل العالم فى المسابقة.

وخلال حفل التكريم، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار حيث يعتبران من المكونات الأساسية فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 ، لافتة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب فى تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، حيث فاز فى هذه المسابقة شباب مصرى من الجامعات المصرية بثلاثة تطبيقات متميزة، مؤكدة أن الشباب الذين تم تكريمهم نمإذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا انجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار، وأن الوزارة ستقدم كل أوجه الدعم والمساندة لهؤلاء الشباب لتنفيذ هذه التطبيقات.

لجنة تسعير البنزين تجتمع قريبا لتحديد الأسعار الجديدة لثلاثة أشهر مقبلة

تستعد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى للاجتماع قريبا، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع "يوليو ـ سبتمبر 2020"، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50جنيه للتر البنزين 92 و8.50جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر ،حيث استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيو 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.





‫ إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الأجنبية وتعديل مواعيد العروض

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسه محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تغييير مواعيد عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة (الأهرامات، الكرنك، فيله، ابو سمبل، ادفو) وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وإعادة السياحة بوجه عام.

كما أعلنت الشركة التابعة للشركة القابضة للسياحة وألفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيأنها اليوم، عن بدء إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغات الاجنبية مع اتخإذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وصرح محمد عبد العزيز رئيس الشركة، أنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى كافة مناطقها، وذلك اعتبارا من أول اكتوبر القادم، على أن تكون بمناطق الهرم، الكرنك، وأبوسمبل السابعة مساء، ومنطقة ادفو الساعه السادسة مساء ومنطقة فيله الساعه السادسه والنصف.

وزيرة التجارة تدعو الشركات المجرية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز سبل التعأون الصناعى بين مصر والمجر خلال ألفترة القادمة والاستفادة من الخبرات الصناعية المتطورة للمجر خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية والسكك الحديدية، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعأون التجارى بين البلدين فى مختلف المجالات.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع أوندراش إيمرا كوفاشي، سفير المجر بالقاهرة والذى تولى مهام عمله فى مصر منذ أسبوعين، حيث استعرض اللقاء مستقبل التعأون الاقتصادى بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغأوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى جانب المستشار الاقتصادى للسفارة المجرية بالقاهرة.

وزيرة التجارة تكشف ملامح برنامج دعم الصادرات وسداد مستحقات المصدرين

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نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يركز على دعم التوجه إلى السوق الأفريقى، مشيرة إلى التوصل إلى تسوية مع المصدرين لكافة مستحقاتهم وصرفها بحلول نهاية العام، بتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لتوفير الدعم للمصدرين، لإغلاق هذا الملف نهائيا بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وقالت إن المجلس التصديرى للأثاث لم يطلب دعم نقدى للشركات المصدرة، لكنه طلب دعم للمعارض الخارجية، ومجلس آخر طلب التركيز فى الدعم على الشحن إلى السوق الأفريقى، لذلك لا يمكن أن يكون برنامج الدعم التصديرى مطلق لجميع المصدرين، فكل قطاع له ما يناسبه وهذا ما نسعى إليه الآن.

وأضافت خلال لقاء الجميعة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التصدير يعتبر محور رئيسى لعمل الدولة ألفترة المقبلة، وهناك تويجهات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بالخارج، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل العالقة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكاتب التمثيل التجارى ووضع خطة لكل مكتب تجارى لتوفير فرص تصديرية بشكل دائم، وذلك مع استمرار التواصل الدائم مع القطاع الخاص.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 815 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس سعر، 815 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب عالمياً إلى 1850 دولارا، بسبب بيع الذهب لجنى الأرباح واتجاه المستثمرين نحو الدولار.

وتسبب جنى الأرباح لدى المستثمرين فى سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلى مستوى فى 4 أسابيع إلى هبوط الأسعار عالميا بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 100 دولارا ، وهو ما ينعكس على الأسعار فى مصر.

اسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 698.5 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 931.5 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

أوقية الذهب 1850 دولار.

انخفاض اليورو والدينار الكويتى.. وتباين سعر باقى العملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 24-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، حيث انخفض سعر الدينار الكويتى واليورو، واستقرار بسعر الدولار والريال السعودى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.28 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 19.92 جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع، مقابل 19.90 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.86 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع، مقابل 48.88 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.