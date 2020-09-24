البنك الأهلى المصرى يرتب تمويل مشترك لصالح مجموعة فرج الله بمشاركة 7 بنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل ووكيل الضمان في التحالف المصرفي الذي يضم كلا من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي الافريقي الدولي، التجاري وفا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك الامارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي كمرتبين رئيسيين اوليين، وهو التحالف الذي يستهدف تمويل مشترك طويل الأجل لصالح مجموعة فرج الله وذلك بمبلغ 2,05 مليار جنيه.
وفي تعليق له على التحالف، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن استراتيجية البنك تهدف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية، خاصة أنها تأتي في اطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها في متابعة خططها الاستثمارية والإنتاجية وأيضا التوسعية، وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة فرج الله استنادا للدراسة الائتمانية التي تمت على التمويل وكذا التدفقات النقدية لكل من شركات المجموعة، وأشار عكاشة الى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والايجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية.
وأضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ان البنك يهدف من هذا التمويل المشترك إعادة هيكلة مديونيات مجموعة فرج الله وتمويل جانب من احتياجات رأس المال العامل وكذا تعزيز قدرات شركات المجموعة وتعظيم قدراتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المحلية المتنامية مع دعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية وبما يتفق مع مساعي البنوك لدعم تمويل المشروعات الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين خاصة ان هذا الدعم سيسهم ايضا في توفير فرص عمل جديدة في مصانع المجموعة في مدينة برج العرب الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد محليا وعالميا .
من جانبه أشاد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بالجهود المبذولة من البنوك المشاركة لتوفير تمويل مشترك طويل الاجل مدته 10 أعوام لشركات المجموعة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال في مختلف مراحل التمويل بدءا من مرحلة الدراسة والتنسيق وحتى خطة التنفيذ لتوفير التمويل المطلوب لتغطية مختلف احتياجات المجموعة التمويلية.
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