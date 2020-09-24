شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و0.24 ريال سعودى سعر الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 24-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 يورو بـ 4.37 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)1 يورو = 4.37 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.23 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.79 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.80 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.63 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 28.10 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.21 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.
دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 34.49 دينار جزائري.
دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.954 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25% اليوم الخميس، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.
والليرة متراجعة 23% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و0.24 ريال سعودى سعر الجنيه المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.