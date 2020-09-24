أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و0.24 ريال سعودى سعر الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 24-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 يورو بـ 4.37 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.37 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.79 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.80 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.63 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.10 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.21 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.49 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.954 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25% اليوم الخميس، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

والليرة متراجعة 23% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.