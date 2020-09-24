شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات تطالب "الصناعة" بعمل بنية تحتية قوية تمهيدًا للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، ضرورة إقامة بينة تحتية قوية لقطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى، إضافة إلى التوجه للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أ المستهلك ليس لديه ثقة فى الاستثمار أو وضع مدخراته فى سيارة تعمل بالكهرباء ولا يجد بنية تحتية قوية من الآن تساعده فى التوجه إلى هذا القطاع.

وقال خلال لقاء وزيرة الصناعة الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، لذلك المستهلك يدرس قراره جيدا، فإذا حدث أى عطل في هذه السيارات بأى محافظة فلابد أن يكون هناك بنية تحتية تساعده للتعامل مع أى عطل.

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وطالب رئيس شعبة السيارات، وزيرة الصناعة بضرورة تمثيل شعبة السيارات فى اجتماعات مناقشة هذا الملف، قبل صدور القرارات المرتبطة بقطاع السيارات، لأن هذا الملف حيوى ولابد أن يمثل فيه كافة المتعاملين على قطاع صناعة وتجارة السيارات.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.

قالت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجهاً عالمياً للحفاظ على البيئة.