انخفاض أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ224.40 ريال سعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 24-9-2020، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 224.40 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 227.25 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 224.40 ريال بما يعادل 59.83$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 205.70 ريال بما يعادل 54.85$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.35 ريال بما يعادل 52.35$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.30 ريال بما يعادل 44.88$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 130.90 ريال بما يعادل 34.90$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.20 ريال بما يعادل 29.92$ سعر أوقية الذهببنحو 6,979 ريال بما يعادل 1,861$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,571 ريال بما يعادل 418.84$ سعر كيلو الذهببنحو 224,398 ريال بما يعادل 59,833$

انخفض الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة)، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1847.99 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن ثمانية أسابيع مقبل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19.