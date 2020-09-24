الاقتصاد

سعر اليورو ينخفض اليوم الخميس.. ويسجل 18.28جنيه بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 24-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، انخفض بالبنك الأهلى المصرى 18.28 جنيه للشراء و18.45جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.

 

18.48 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.28 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.32جنيه.

 

18.45 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 جنيه.

 

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سعر اليورو فى بنك مصر18.28 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة18.21 جنيه للشراء.

 

18.51 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.27 جنيه للشراء.

 

18.46 جنيه للبيع.


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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.

 

18.62 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.25 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.

 

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قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية اليوم الخميس، إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.

 

وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر، إن البطالة سترتفع إذ أن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.

 

وقال المركزي "بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية... بينما كان انخفاض دخل الأسر محدودا، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة".

 

كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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