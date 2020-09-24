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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو ينخفض اليوم الخميس.. ويسجل 18.28جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 24-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، انخفض بالبنك الأهلى المصرى 18.28 جنيه للشراء و18.45جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.44 جنيه.
18.48 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.28 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.32جنيه.
18.45 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.21 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.27 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.
18.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.25 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية اليوم الخميس، إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.
وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر، إن البطالة سترتفع إذ أن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس كورونا وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.
وقال المركزي "بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية... بينما كان انخفاض دخل الأسر محدودا، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة".
كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم.
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