شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء باستثناء "مسقط".. والأسواق الإماراتية تخسر 8.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع طفيف لمؤشر سوق مسقط، وتصدرت بورصة دبي قائمة البورصات المتراجعة، بنسبة 1.45% خاسراً 33.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.25 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.12 مليار درهم ليغلق عند مستوى 314.6 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.52% خاسراً 23.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4466.824 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 665.235 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 8.6 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.39 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3627 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% خاسراً 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8236.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 537.43 نقطة ليغلق عند مستوى 14509.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.3 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال.

وهبطت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.03%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.23%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.07%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.60%.

وقفز 110 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.97%، فيما تراجع 76 سهماً على رأسها سهم "أسواق عبدالله العثيم" بنسبة 3.03%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 2.91%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.45% خاسراً 33.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2252.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.8 مليون سهم محققة ما قيمته 252.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4565 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.09%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.75%، على التوالي.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإثمار القابضة بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.93%، فيما تراجع 25 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 55.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.39%.





بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 12.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.09% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، كما تراجعت أسهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.82%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.82%، عقارات السيف بنسبة 1.16%.

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فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.62% مدفوعاً بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 26.24%، كما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.97%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 18.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسراً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4391.30 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4447.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 442.6 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.9 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.27%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.62%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5.68%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.19%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.05% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 12.80%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 7.02%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسراً 23.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4466.824 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 665.235 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 119.9 مليون سهم، بقيمة 323.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2200 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 8.11%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 1.72%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 1.46%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.81%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 72.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.32%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 661.9 ألف ريال عبر تنفيذ 258 صفقة لعدد 35 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.06%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.82%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.96%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.53%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 201 مليون ريال عماني.