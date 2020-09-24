تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% خاسراً 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8236.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 537.43 نقطة ليغلق عند مستوى 14509.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.3 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال.
وهبطت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.03%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.23%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.07%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.60%.
وقفز 110 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.97%، فيما تراجع 76 سهماً على رأسها سهم "أسواق عبدالله العثيم" بنسبة 3.03%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 2.91%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلنت شركة ريدان الغذائية، عن بيع أراضي خام (غير مقام عليها إنشاءات ) مملوكه للشركة إلى خالد عبدالعزيز عبدالله الغامدي بقيمة 1.14 مليون ريال سعودي.
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