شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تعد مذكرة لمجلس الوزراء لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنها كلفت المستشار القانونى للوزارة باعداد مذكرة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، على أن يتم عرضها على رئيس الوزراء.

وقالت خلال لقاء الجميعة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة طرحت مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية فى جميع محافظات الجمهورية، ولابد أن يكون الطرح ناتج عنه إنشاء مصانع جديدة، لكن الوضع عكس ذلك، نطرح الأراضى ولا يتم استغلالها، فدورنا ليس الطرح فقط لكن المتابعة لاستكمال إنشاء مصانع، مشيرة إلى أن إحدى محافظات الصعيد شهدت طرح أراضى بالمجان من 4 سنوات، وبعد مرور هذه المدة لم نشهد إنشاء مصانع، وهنا نعمل على ملف متابعة كافة قطع الأراضى التى طرحها.

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وأضافت خلال لقاء الجميعة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه لن يتم طرح أراضى جديدة الفترة القادمة، لكن سنركز على إنشاء مصانع على الأرض التى تم طرحها ولم يتم استغلالها، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على المجمعات الصناعية الجاهزة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن قانون التراخيص الصناعية يدعم بقوة القطاع الصناعى، لكن الكثير من المحاور والتوصيات التى أقرها القانون لم يتم تطبيقها بالشكل الأفضل، ونضع كثير من التيسييرات لكن لا يتم ترجمتها إلى آليات عمل تساعد المصنعيين.