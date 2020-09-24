شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع بتراجع جماعي لمؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10911 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12581 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2000 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة.