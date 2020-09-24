شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم تصعد ببورصة مسقط بجلسة الخميس على رأسها "أعلاف ظفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وبلغ حجم التداول 6 ملايين سهم بقيمة 661.9 ألف ريال عبر تنفيذ 258 صفقة لعدد 35 سهماً.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.06%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.82%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.96%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.53%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 201 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مسندم للطاقة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما قيمته 13.8 بيسة للسهم الواحد، كما يتماشى هذا القرا مع ما تم اعتماد من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الأخير المنعقد في 5 مارس 2020.