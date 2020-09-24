شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج تنتهي من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة، بمبلغ 178.411 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المباعة بلغ 5047 سهم، بمتوسط سعر للبيع 35.35 ريال لكل سهم من الأسهم المباعة.

هذا وأعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن عدم تمكنها من توزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين خلال المدة المذكورة في تعميم المساهمين والمحددة بثلاثين يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت الجمعية العمومية للمجموعة قد اعتمدت، في أغسطس الماضي، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.

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ومن المُقرر أن يتراجع رأس مال الشركة سيتراجع من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال سعودي، ليتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وأفادت الشركة، بأن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 30% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 487% والارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 25%، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 2%.