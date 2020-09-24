الاقتصاد

ساكو تُعلن عن افتتاح معرضها الجديد بجدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة للعدد والأدوات "ساكو"، عن افتتاح معرضها الجديد "ساكو" في مدينة جدة، يوم الثلاثاء الماضي، بمساحة (5,517) متراً مربعاً، في مجمع (تاون سكوير) حي الجامعة.

وتوقعت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وأشار البيان إلى أن الأثر المالي لهذا الافتتاح سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2020.

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والجدير بالذكر أنه بافتتاح هذا المعرض بلغ عدد معارض ساكو 35 معرضاً منتشرة في 18 مدينة في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكو حققت صافي أرباح بلغ 33.14 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 21.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى الارتفاع في المبيعات والذي يعود بشكل أساسي الى زيادة عدد المعارض من 29 الى 32 معرض مما أدى لإرتفاع مجمل الربح.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 44.86 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 40.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2019. بنسبة زيادة بلغت 9.6%.

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