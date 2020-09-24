شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة النفط دلتا هيلاس تحمل الخام فى مرفأ الحريقة الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر ملاحي ومهندس في ميناء الحريقة أن ناقلة النفط دلتا هيلاس تحمل شحنة خام حاليا من صهاريج التخزين في المرفأ النفطي الليبي.

وتبلغ سعة الناقلة التي تستأجرها ذراع التجارة التابعة ليونيبك الصينية مليون برميل من الخام.

وقال المصدران إن من المتوقع أن ترسو ناقلة ثانية هي مارلين شيكوكو، والتي تستأجرها يونيبك أيضا، في الميناء هذا المساء.

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وتتوقع المؤسسة أن يرتفع إنتاج البلد العضو في أوبك من النفط إلى نحو 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم.