شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات قطاع الصناعة الألمانى للصادرات ترتفع بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو الاقتصادي إن قطاع الصناعة الألماني يتعافى وإن توقعاته للصادرات تحسنت بشكل كبير. وأضاف لرويترز اليوم الخميس أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يلحق الضرر بالثقة في قطاع الخدمات، على الأخص في السياحة لكن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة لم يؤثرا بعد على الشركات الألمانية.

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