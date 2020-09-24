شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.43 دولار لبرنت،و 39.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 41.43 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 34 سنتا أو ما يوازي 0.8%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي39.56 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 37 سنتا أو ما يوازي 0.9 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا، إذ تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي يتباطأ مع استمرار تفشي فيروس كورونا، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول، وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس كورونا إلى ارتفاع الدولار إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانا مما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلص جاذبية النفط، المسعر بالعملة الأمريكية، للمشترين العالميين وفقا لرويترز.

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وتراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آمس حيث نزل مخزون الخام 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر أيلول إلى 494.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه 2.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما أربعة آلاف برميل في أحدث أسبوع، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 118 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.

وهبطت مخزونات البنزين الأمريكية أربعة ملايين برميل إلى 227.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 648 ألف برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 175.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها مليون برميل.